Депутат Госдумы предостерег россиян от купания в прорубях на реках

Россиянам, планирующим зимние купания, следует выбирать только специально оборудованные проруби для моржевания и крещенских купаний. Об этом напомнил депутат Госдумы, координатор поисково-спасательного отряда Олег Леонов.

«Самое главное – не делайте проруби на реках, на течении, и не прыгайте в них, потому что, прыгнув в такую прорубь, течение вас тут же затащит под лед, вы обратно выбраться не сможете», – отметил Леонов в беседе с ТАСС.

Он пояснил, что для купания следует использовать только оборудованные места, где предусмотрены безопасные спуски и подъемы, а также возможность встать на дно.

Депутат также призвал не делать проруби самостоятельно на озерах, указав на возможные скрытые опасности. «Очень много сюрпризов, которые вы не предусмотрите», – добавил Леонов.