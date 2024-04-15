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Депутат Госдумы предложила ввести в ОМС программу восстановления после родов
Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила ввести в систему Обязательного медицинского страхования (ОМС) программу восстановления после родов. Об этом депутат рассказала в своем телеграм-канале.
«К сожалению, в школах подготовки к родам, все обучение заканчивается родами, и никто не готовит женщину к послеродовому периоду. Там же не только забота о ребенке и работа над грудным вскармливанием, но и бессонные ночи, перестройка гормонального фона, послеродовая депрессия. Программу восстановления после родов – ввести в ОМС!» – отмечает Буцкая.
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