Депутат Госдумы предложила ввести в ОМС программу восстановления после родов

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила ввести в систему Обязательного медицинского страхования (ОМС) программу восстановления после родов. Об этом депутат рассказала в своем телеграм-канале.

«К сожалению, в школах подготовки к родам, все обучение заканчивается родами, и никто не готовит женщину к послеродовому периоду. Там же не только забота о ребенке и работа над грудным вскармливанием, но и бессонные ночи, перестройка гормонального фона, послеродовая депрессия. Программу восстановления после родов – ввести в ОМС!» – отмечает Буцкая.