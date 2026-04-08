Депутат Госдумы предложила ввести самозапрет на участие в онлайн-лотереях

В России предложили внедрить механизм добровольного самозапрета на участие в онлайн-лотереях. С такой инициативой глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова обратилась к министру финансов РФ Антону Силуанову, сообщают «Ведомости».

В обращении, на которое ссылается издание, отмечается, что цифровизация сделала участие в лотереях более доступным, что повышает риски импульсивных трат и вовлечения людей, склонных к зависимости.

Лантратова подчеркнула, что государство уже предпринимает шаги по защите граждан в сфере азартных игр, однако аналогичный механизм для онлайн-лотерей пока отсутствует. По ее мнению, такие сервисы во многом схожи с азартными играми.

Депутат предложила ввести инструмент добровольной самозащиты с возможностью активации через портал «Госуслуги» или многофункциональные центры.

В «Едином регуляторе азартных игр» заявили о готовности участвовать в проработке инициативы. В Минфине, в свою очередь, отметили, что рассмотрят предложение в установленном порядке после его поступления.