Общество 8 апреля 2026 10:21

Депутат Госдумы предложила ввести самозапрет на участие в онлайн-лотереях

В России предложили внедрить механизм добровольного самозапрета на участие в онлайн-лотереях. С такой инициативой глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова обратилась к министру финансов РФ Антону Силуанову, сообщают «Ведомости».

В обращении, на которое ссылается издание, отмечается, что цифровизация сделала участие в лотереях более доступным, что повышает риски импульсивных трат и вовлечения людей, склонных к зависимости.

Лантратова подчеркнула, что государство уже предпринимает шаги по защите граждан в сфере азартных игр, однако аналогичный механизм для онлайн-лотерей пока отсутствует. По ее мнению, такие сервисы во многом схожи с азартными играми.

Депутат предложила ввести инструмент добровольной самозащиты с возможностью активации через портал «Госуслуги» или многофункциональные центры.

В «Едином регуляторе азартных игр» заявили о готовности участвовать в проработке инициативы. В Минфине, в свою очередь, отметили, что рассмотрят предложение в установленном порядке после его поступления.

#лотерея #Госдума #Минфин РФ #азартные игры
В топе
Россия не будет «гибкой»: МИД РФ предупредил Прибалтику из-за «неба» для дронов ВСУ

7 апреля 2026
«Украл не я, а полицейские»: в Казани судят понятого, похитившего 5 млн во время обыска

7 апреля 2026
