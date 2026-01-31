Депутат Госдумы предложил заранее информировать россиян о праве на пенсию

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил законодательно закрепить обязанность государства информировать граждан о возникновении права на страховую пенсию и о получении предпенсионного статуса с указанием предварительного размера выплат. Обращение, направленное главе Минтруда Антону Котякову, имеется в распоряжении РИА Новости.

В документе отмечается, что Социальный фонд России должен направлять гражданам персонализированные уведомления о двух ключевых событиях. Речь идет о получении предпенсионного статуса с разъяснением всех положенных льгот, а также о наступлении даты права на страховую пенсию по старости с указанием ее предварительного размера.

Как говорится в обращении, предлагается направлять такие уведомления заблаговременно через личный кабинет на портале «Госуслуги»: первое – за шесть месяцев до достижения предпенсионного возраста, второе – за три–шесть месяцев до возникновения пенсионного права. Также предлагается дублировать информацию по СМС и, при необходимости, направлять ее по почте.

По словам Чернышова, сейчас граждане вынуждены самостоятельно запрашивать сведения о своих пенсионных правах, что нередко приводит к потере части выплат. Он отметил, что отсутствие персонализированного информирования становится причиной того, что люди обращаются за назначением пенсии с опозданием.

Чернышов подчеркнул, что реализация инициативы позволит снизить уровень стресса и правовой неопределенности у населения, автоматизировать процессы в СФР и сократить нагрузку на клиентские службы.