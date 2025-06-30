Депутат Милонов предложил запретить аборты в День семьи, любви и верности

Фото: сайт партии «Единая Россия»

В День семьи, любви и верности (8 июля) необходимо запретить аборты. Таким мнением с «Татар-информом» поделился заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

«8 июля нужно сделать днем, когда запрещены все аборты, кроме экстренных ситуаций, когда это становится вопросом жизни. Это точно нужно сделать», – считает Милонов.

Комментируя инициативы о том, чтобы сделать День семьи, любви и верности выходным, депутат не видит такого запроса в обществе. К тому же, отметил Милонов, к таким инициативам необходимо относится «аккуратно», потому что этот вопрос касается и экономики.