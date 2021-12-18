Депутат Госдумы предложил выдавать новогодние наборы нуждающимся семьям

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов направил обращение к министру труда и социальной защиты России Антону Котякову с предложением организовать раздачу социальных наборов к Новому году и Рождеству семьям с детьми, испытывающим финансовые трудности. Об этом сообщает РИА Новости.

В тексте адресованного министру послания говорится, что из-за недостатка средств многие российские семьи вынуждены отказываться от новогоднего празднования.

«Печально, когда из-за финансовых трудностей родителей праздника и новогоднего волшебства лишаются дети», — убежден Милонов.

В этом контексте парламентарий предложил ввести в России новую меру социальной поддержки малоимущих семей — «новогоднюю социальную корзину».

«В данной связи мне представляется целесообразным введение новой меры социальной поддержки для семей, испытывающих трудности во время новогодних праздников, — учреждение „новогодней социальной корзины“», — пояснил он в своем обращении.

Милонов предложил раздавать семьям с маленькими доходами минимальный набор атрибутов для праздников. Например, коробку или пакет, куда можно положить небольшую ель, новогодние украшения, сладости для детей и сертификат на посещение государственной праздничной елки всей семьей.