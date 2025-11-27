Депутат Федоров предложил запретить вейпы по всей России

Борьба с вейпами в России должна вестись либо через их полный запрет, либо через установление строгого государственного контроля в федеральном масштабе. Об этом в разговоре с «Татар-информом» заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

«Я считаю, что нужно взять под строгий контроль оборот вейпов в России. Может быть, и запретить. Я не считаю, что саму идею запретов надо отвергать, её тоже надо проработать», – сказал он.

В качестве успешного примера Федоров привёл опыт Белоруссии, где создана государственная компания, которая продаёт вейпы и контролирует их качество, цены и объёмы. Депутат напомнил, что главная проблема — это бесконтрольность веществ, используемых в устройствах.

«Когда в них находятся вообще непонятно какие добавки под видом ананасов или клубники, это приводит к медицинским проблемам у людей», – подчеркнул он.

Также парламентарий раскритиковал введение ограничений на продажу вейпов в отдельных регионах, назвав такую меру «дырявым решением». Напомним, ранее соответствующее решение было принято в Пермском крае.

«В одном регионе продают, в другом регионе не продают. Очевидно, что это автоматически создаст спекулянтов, которые будут перевозить, ввозить вейпы и ими там торговать. То есть продажа просто пойдет вне системы торговли и вне какого-то контроля, образуется хаос», – пояснил спикер.