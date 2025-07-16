Депутат Госдумы предложил ввести лицензию для владельцев собак опасных пород

Депутат Госдумы Амир Хамитов предложил ввести обязательное лицензирование для владельцев собак потенциально опасных пород. С соответствующей инициативой он обратился к министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову, сообщает РИА Новости.

Согласно предложению, для получения лицензии потребуется предоставить справку от психиатра, подтверждающую психическое здоровье владельца, а также пройти специальный экзамен.

«Считаю необходимым ввести обязательную лицензию для владельцев собак потенциально опасных пород, предусматривающую… наличие справки от психиатра, подтверждающей, что гражданин психически здоров и способен адекватно контролировать поведение животного», – говорится в письме.

Экзамен, по мнению Хамитова, должен включать проверку знаний по безопасному обращению с животным, основам дрессировки, ответственности владельца и правилам выгула.

Депутат подчеркнул, что такие меры направлены на повышение общественной безопасности и формирование осознанного подхода к владению собаками.

«Такие меры направлены не против владельцев животных, а за безопасность общества в целом. Важно, чтобы человек, решивший завести такую собаку, был готов нести за неё ответственность в полной мере», – отметил Хамитов в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что вопрос безопасности граждан – один из приоритетов законодательной работы.