Депутат Госдумы предложил ввести льготный проезд на платных дорогах для пенсионеров

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести льготный проезд по платным дорогам для ряда категорий граждан. Речь идет о пенсионерах, людях с инвалидностью, многодетных семьях, а также участниках СВО и членах их семей. Об этом он заявил в беседе с «РИА Новости».

По его словам, ранее обсуждались технические сложности реализации льгот, так как камеры не могут определить социальный статус водителя. Чернышов отметил, что это можно решить с помощью цифровых технологий и имеющихся баз данных.

«Мы живем в эпоху "цифры": у нас есть база данных пенсионеров, инвалидов, многодетных семей. Механизм привязки льготного проезда к аккаунту на "Госуслугах" или к специальной транспортной карте – задача абсолютно решаемая. Это вопрос политической воли и координации между ведомствами», – заявил парламентарий.