news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 января 2026 22:44

Депутат Госдумы предложил ввести льготный проезд на платных дорогах для пенсионеров

Читайте нас в
Телеграм

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести льготный проезд по платным дорогам для ряда категорий граждан. Речь идет о пенсионерах, людях с инвалидностью, многодетных семьях, а также участниках СВО и членах их семей. Об этом он заявил в беседе с «РИА Новости».

По его словам, ранее обсуждались технические сложности реализации льгот, так как камеры не могут определить социальный статус водителя. Чернышов отметил, что это можно решить с помощью цифровых технологий и имеющихся баз данных.

«Мы живем в эпоху "цифры": у нас есть база данных пенсионеров, инвалидов, многодетных семей. Механизм привязки льготного проезда к аккаунту на "Госуслугах" или к специальной транспортной карте – задача абсолютно решаемая. Это вопрос политической воли и координации между ведомствами», – заявил парламентарий.

#депутат госдумы #платные дороги
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Татвоенкомат: Подписавших контракт в ВБС не переведут в другие подразделения

Татвоенкомат: Подписавших контракт в ВБС не переведут в другие подразделения

26 января 2026
Увеличение пенсий с 1 февраля: кто может рассчитывать в Татарстане

Увеличение пенсий с 1 февраля: кто может рассчитывать в Татарстане

26 января 2026