Депутат Госдумы предложил ввести льготный кредит на авто для многодетных семей

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил ввести льготный потребительский кредит под 3% годовых для многодетных семей при рождении четвертого ребенка. Законопроект, предусматривающий возможность получить до двух миллионов рублей на покупку нового автомобиля отечественного производства, направлен в Правительство РФ. Текст документа имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно пояснительной записке к проекту, кредит можно будет получить без первоначального взноса и без обеспечения в виде залога. Срок кредитования может составлять до семи лет при добросовестном исполнении обязательств. Законопроект направлен на поддержку многодетных семей и стимулирование спроса на продукцию российского автопрома.

«Для семьи, где четверо и больше детей, автомобиль – это не роскошь, а вопрос повседневной жизни. Нужно отвезти детей в школу, на кружки, к врачу, решить десятки бытовых задач. Поэтому мы предлагаем дать таким семьям возможность приобрести отечественный автомобиль на льготных условиях», – сказал Гусев.

Парламентарий подчеркнул, что инициатива решает сразу несколько задач. «Это поддержка многодетных семей, стимул для рождения детей и одновременно поддержка российского автопрома. Государство должно создавать такие инструменты, которые реально помогают семьям жить комфортнее», – добавил он.