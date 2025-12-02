Миронов предложил ввести ипотеку под 1% для семей с детьми-инвалидами

Депутат Госдумы, глава думской фракции Сергей Миронов обратился к Премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать специальную ипотечную программу для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости.

В письме Миронов предлагает рассмотреть возможность запуска ипотеки со ставкой 1% годовых для таких семей. По его словам, существующая в России программа «Семейная ипотека», предусматривающая ставку в 6%, помогает улучшать жилищные условия граждан, однако не учитывает дополнительную финансовую нагрузку на родителей детей с инвалидностью.

Он подчеркнул, что семьи с детьми-инвалидами несут значительные расходы на лечение, реабилитацию, медикаменты и специализированный уход.

Миронов также сослался на данные Фонда социального страхования: в стране насчитывается более 780 тыс. детей с инвалидностью. По его словам, многие из этих семей нуждаются в особых условиях проживания, поскольку для ребенка в инвалидной коляске требуются нестандартные планировочные решения.