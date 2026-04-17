Общество 17 апреля 2026 08:57

Депутат Госдумы предложил ввести автоматический перерасчет за некачественные ЖКУ

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил внедрить механизм автоматического перерасчета платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в Правительство, копия документа имеется в распоряжении «РИА Новости».

Согласно инициативе, предлагается внести изменения в статью 157 Жилищного кодекса РФ.

«Предлагается дополнить статью 157 Жилищного кодекса Российской Федерации частью 5.1, предусматривающей, что изменение размера платы за коммунальные услуги при перерывах, превышающих установленную продолжительность, и (или) нарушении их качества производится лицами, указанными в части 5 данной статьи, в беззаявительном порядке за соответствующий расчетный период», – говорится в пояснительной записке.

Документом предусмотрено, что сведения о перерасчете должны отражаться в платежных документах за тот же расчетный период, в котором было зафиксировано нарушение.

По словам Гусева, инициатива направлена на упрощение процедуры и защиту прав граждан.

Как подчеркивается в пояснительных материалах, предлагаемый механизм позволит устранить избыточные бюрократические барьеры и возложит ответственность за перерасчет непосредственно на исполнителей коммунальных услуг.

Женщины-депутаты РТ сформировали инициативы для Народной программы «Единой России»

