Депутат Госдумы предложил увеличить номинал «Пушкинской карты» до 20 тыс. рублей

В России необходимо увеличить номинал «Пушкинской карты» с 5 тыс. до 20 тыс. рублей, чтобы компенсировать рост цен на культурные мероприятия. Таким мнением поделился депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Номинал карты надо повышать до 20 тыс. рублей. Четырехкратная индексация позволит нивелировать рост цен на билеты в театры, музеи и кино», – сказал Миронов в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что программа «Пушкинская карта» действует с 2021 года и ее параметры с тех пор не пересматривались. Кроме того, парламентарий считает, что механизм использования средств стоит изменить. По его мнению, программа должна стать накопительной, чтобы деньги не сгорали в конце года.

«Не в каждом же городе постоянно проходят знаковые культурные мероприятия, которые могут заинтересовать молодежь. Соответственно, использование средств "Пушкинской карты" должно стать бессрочным, чтобы молодые люди могли их потратить во время поездок по России», – заключил Миронов.