Депутат Госдумы предложил уведомлять пользователей банков о переводах денег иноагентам

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил внедрить в банковских приложениях систему уведомлений при переводе денег лицам, включенным в реестр иностранных агентов или перечень экстремистских и террористических организаций. Об этом сообщает РИА Новости.

Обращение с соответствующим предложением направлено главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

«Прошу рассмотреть возможность внедрения в банковских приложениях специальной системы уведомлений. В случае если получатель перевода включен в один из указанных реестров, пользователю может выводиться предупреждение, например: Получатель включен в реестр иностранных агентов / перечень экстремистских или террористических организаций», – сказано в документе.

По словам Чернышова, большинство пользователей банковских приложений не могут оперативно проверить получателя перевода.

«В истории операций часто отображается только имя или номер телефона, и человек не может понять, кому именно он отправляет средства. Это особенно актуально в ситуации, когда переводы осуществляются за бытовые услуги – курьерам, мастерам, небольшим магазинам или частным исполнителям», – отметил он.

Вице-спикер подчеркнул, что такая мера повысит финансовую и правовую информированность граждан, снизит риск непреднамеренных переводов и создаст дополнительный механизм защиты в случае компрометации банковских данных.