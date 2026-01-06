Депутат Госдумы предложил устанавливать пожарную сигнализацию во всех домах

Депутат Госдумы Каплан Панеш выступил с инициативой оснащать автоматической пожарной сигнализацией все многоквартирные дома, независимо от их этажности и года постройки.

Действующие правила обязывают устанавливать сигнализации в зданиях выше 28 метров (примерно с девятого этажа), а также в офисах и общественных зданиях. По словам Панеша, дома меньшей этажности часто остаются без таких систем, что ставит под угрозу жизнь жильцов.

«Я предлагаю законодательно закрепить обязанность по оснащению автоматической пожарной сигнализацией всех многоквартирных домов, независимо от года постройки и этажности», – заявил депутат в беседе с РИА Новости.

По его словам, первоочередное внимание должно быть уделено общим помещениям: лестничным клеткам, подъездам, холлам и лифтам.

Он отметил, что для новых домов, сдающихся после 2021 года, установка сигнализаций уже обязательна, но соблюдение этого требования требует строгого контроля.

«Мы должны защитить людей там, где они живут. Установка сигнализации в подъездах – это базовый и необходимый шаг для сохранения жизней», – заключил депутат.