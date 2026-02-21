Депутат Госдумы предложил упростить отзыв согласия на обработку персональных данных

Депутат Госдумы, председатель думской партии Леонид Слуцкий предложил закрепить в законодательстве обязанность операторов персональных данных обеспечивать пользователям возможность отзывать согласие на обработку данных в той же форме, в которой оно было получено. Обращение в адрес главы Минцифры РФ Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости.

В обращении Слуцкий отметил, что защита персональных данных остается приоритетом государственной политики. По его словам, действующее законодательство детально регулирует порядок получения согласия, однако не обязывает операторов обеспечивать «симметричную» процедуру его отзыва.

«В результате для отзыва согласия, данного онлайн, гражданину часто требуется направлять официальное письмо в адрес организации, которое в большинстве случаев игнорируется. Это влечет дополнительные временные и материальные затраты и существенно затрудняет реализацию гражданином своих прав», – говорится в письме.

Парламентарий также привел статистику Роскомнадзора: в 2024 году было зафиксировано 135 утечек баз данных, затронувших свыше 710 млн записей о гражданах РФ. Кроме того, в 2025 году зарегистрировано 118 случаев компрометации, в результате которых в открытый доступ попали более 52 млн записей.

«Дополнительной проблемой остается отсутствие на сайтах политик конфиденциальности, что ограничивает право граждан на ознакомление с условиями обработки данных и затрудняет процедуру предоставления или отзыва согласия», – сказано в документе.

По мнению Слуцкого, поддержка инициативы позволит гражданам удобнее отзывать согласие на обработку персональных данных, особенно если оно было предоставлено в электронной форме.