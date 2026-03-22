Депутат Госдумы предложил создать публичный рейтинг управляющих компаний

В России стоит создать публичный рейтинг управляющих компаний в сфере ЖКХ. С такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По его словам, внедрение рейтинга позволит повысить прозрачность отрасли, усилить конкуренцию и обеспечить более жесткую ответственность управляющих организаций перед жителями.

«Люди платят растущие тарифы, но часто не понимают, на что уходят их деньги и часто не могут повлиять на ситуацию, даже если компания работает откровенно плохо», – отметил Кошелев в беседе с РИА Новости.

Он указал, что сегодня гражданам сложно сравнивать эффективность разных управляющих компаний, а также оперативно менять недобросовестные организации.

По его мнению, создание рейтинга позволит жителям получать объективную оценку работы УК и принимать более осознанные решения на собраниях собственников.

«Собственник жилья сможет зайти на сайт ГИС ЖКХ и увидеть объективную оценку работы своей и любой другой УК, сравнить их по конкретным параметрам. Жильцы получат возможность напрямую влиять на оценку компании, например, через оценку качества услуг и оперативности решения проблем. Если у компании стабильно низкий рейтинг, у жильцов появится веское основание для досрочного расторжения договора», – добавил он.

Кошелев также отметил, что низкий рейтинг может стать основанием для проверок со стороны жилищной инспекции, а в случае систематических нарушений – для аннулирования лицензии управляющей компании.