Депутат Госдумы предложил проводить в школах открытые уроки по Конституции РФ

Проводить в школах России открытые уроки по Конституции РФ предложил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Об этом парламентарий заявил на пленарном заседании Казанского международного юридического форума.

«После 25-летия Основного закона мы попробовали проводить открытые уроки по Конституции в школах. По-моему, неплохо получается, надо продолжать эту работу. Поэтому рекомендую заложить такую добрую традицию в Казани и других городах регионов России», – сказал спикер.

Крашенинников напомнил, что 12 декабря этого года исполнится 30 лет со дня принятия Конституции России. «Это не просто годовщина, а серьезный юбилей», – констатировал он.

По словам депутата, в октябре прошлого года в текст Конституции были внесены изменения, связанные с принятием в состав России новых субъектов – ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В связи с этим проводится работа по изменению действующего законодательства. «Мы приняли федеральные конституционные законы по каждому субъекту. Не исключаю, что, может быть, некоторые поправки, которые уже внесли, придется корректировать», – отметил он.

Ранее в обращении к читателям научно-популярного комментария к Конституции Президент РФ Владимир Путин подчеркнул: «Для нашей страны, как и для каждой современной демократии, Конституция имеет особое значение. Это Основной закон государства, акт прямого действия, обладающий высшим юридическим статусом и обеспечивающий базовые условия жизни граждан. В нем воплощены сила и потенциал государства и права, их ценностные основы».

Казанский международный юридический форум объединил более 600 человек. Среди участников – представители органов власти, юридического, педагогического и бизнес-сообщества, ученые из 10 стран и более 30 городов.

В пленарном заседании приняла участие директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева, которая рассказала о новом законопроекте, связанном с технологическим развитием. По ее словам, он станет продолжением Концепции технологического развития до 2030 года, утвержденной в мае.

Проект закона «О технологическом развитии» уже поступил на рассмотрение в Правительство РФ. «Этот документ определит будущее того, как будут создаваться технологии и как ими будут пользоваться. Этот закон – огромный, колоссальный вызов для всех юристов, законодателей, правоприменителей и особенно судов. Замысел очень хороший. Потому что этот закон, возможно, сумеет сделать так, что мы сократим путь от создания технологии до получения продукта ее внедрения», – уточнила Хабриева.

Она добавила, что законопроектом предлагается установить единое регулирование всех технологий, в том числе цифровых.