news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 9 декабря 2025 23:04

Депутат Госдумы предложил продавать энергетики только в аптеках

Читайте нас в
Телеграм

Член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев предложил продавать энергетические напитки только в аптеках.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что изначально энергетики предназначались для спортсменов-экстремалов, но сейчас их продают в продуктовых магазинах и рекламируют как газировку. По словам депутата, международная практика предполагает продажу таких напитков исключительно в аптеках.

Хамзаев напомнил, что уже введен запрет на продажу энергетиков детям. По его мнению, это была важная мера, однако необходимо идти дальше. Он предложил запретить продажу энергетиков беременным женщинам, отметив, что дискуссионным остается вопрос о сроках, с которых действуют такие ограничения.

Ранее Госдума одобрила закон о штрафах до 500 тыс. рублей за продажу энергетиков несовершеннолетним.

#Энергетики #Госдума
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МРОТ в Татарстане в 2026 году: размер, и как повлияет на зарплаты и пособия

МРОТ в Татарстане в 2026 году: размер, и как повлияет на зарплаты и пособия

9 декабря 2025
Гарретт Джонстон: «Татарстан идеально подходит для роли окна России в Западную Азию»

Гарретт Джонстон: «Татарстан идеально подходит для роли окна России в Западную Азию»

9 декабря 2025