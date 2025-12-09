Депутат Госдумы предложил продавать энергетики только в аптеках

Член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев предложил продавать энергетические напитки только в аптеках.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что изначально энергетики предназначались для спортсменов-экстремалов, но сейчас их продают в продуктовых магазинах и рекламируют как газировку. По словам депутата, международная практика предполагает продажу таких напитков исключительно в аптеках.

Хамзаев напомнил, что уже введен запрет на продажу энергетиков детям. По его мнению, это была важная мера, однако необходимо идти дальше. Он предложил запретить продажу энергетиков беременным женщинам, отметив, что дискуссионным остается вопрос о сроках, с которых действуют такие ограничения.

Ранее Госдума одобрила закон о штрафах до 500 тыс. рублей за продажу энергетиков несовершеннолетним.