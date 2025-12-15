news_header_top
Общество 15 декабря 2025 08:58

Депутат Госдумы предложил показывать школьникам советские новогодние фильмы

Депутат Госдумы Игорь Антропенко выступил с инициативой показывать для учащихся школ отечественные фильмы с новогодней тематикой. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в предпраздничный период кинофильмы, подобные «Морозко», «Снежной королеве» и другим, способствуют созданию новогоднего настроения. Депутат отметил, что, несмотря на различия в визуальном оформлении по сравнению с современными фильмами, эти кинокартины отличаются особой душевностью и добром.

Также парламентарий отметил, что родители могут сами предлагать своим детям для просмотра именно советские и российские фильмы.

#кино #фильмы #госдума рф
