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Политика
10 октября 2022  10:42

Депутат Госдумы предложил «погасить» спутниковую группировку НАТО за помощь Украине

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил «погасить» спутниковую группировку НАТО. Политик считает, что именно она ведет разведывательную деятельность и координирует ракетные удары украинских войск по новым территориям России. Об этом он сообщает РИА Новости.

«У нас есть оружие, способное это сделать, в том числе комплекс российского лазерного оружия „Пересвет“. Эти спутники сегодня уничтожают наших людей, поэтому мы имеем полное право их погасить и вывести их строя, так как они способствуют агрессии против России», — сказал Шеремет.

Он считает, что без спутникового сопровождения, реактивные системы залпового огня HIMARS уже не будут представлять такую опасность, поскольку утратят свою точность.

С 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса, инициированную Президентом РФ Владимиром Путиным.

#спецоперация на Украине #Госдума #НАТО
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