Депутат Госдумы предложил «погасить» спутниковую группировку НАТО за помощь Украине

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил «погасить» спутниковую группировку НАТО. Политик считает, что именно она ведет разведывательную деятельность и координирует ракетные удары украинских войск по новым территориям России. Об этом он сообщает РИА Новости.

«У нас есть оружие, способное это сделать, в том числе комплекс российского лазерного оружия „Пересвет“. Эти спутники сегодня уничтожают наших людей, поэтому мы имеем полное право их погасить и вывести их строя, так как они способствуют агрессии против России», — сказал Шеремет.

Он считает, что без спутникового сопровождения, реактивные системы залпового огня HIMARS уже не будут представлять такую опасность, поскольку утратят свою точность.

С 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса, инициированную Президентом РФ Владимиром Путиным.