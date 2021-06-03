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Ру Тат
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3 июня 2021  06:48

Депутат Госдумы предложил оставить без пенсии одну из категорий россиян

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишить пенсии граждан, которые занимаются коллекторской деятельностью.

«Если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии», — сказал депутат в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Милонова, следует на законодательном уровне запретить бывшим коллекторам занимать любую должность.

«Потому что нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьем вашего сына, если он не вернет долг микрофинансовой организации», — отметил он.

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