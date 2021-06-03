Депутат Госдумы предложил оставить без пенсии одну из категорий россиян

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишить пенсии граждан, которые занимаются коллекторской деятельностью.

«Если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии», — сказал депутат в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Милонова, следует на законодательном уровне запретить бывшим коллекторам занимать любую должность.

«Потому что нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьем вашего сына, если он не вернет долг микрофинансовой организации», — отметил он.