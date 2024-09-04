Депутат Госдумы предложил обязать чиновников использовать общественный транспорт

В Госдуму хотят внести законопроект, который обяжет руководителей органов власти, в том числе депутатов всех уровней, пользоваться общественным транспортом в течении двух рабочих дней каждую неделю. На нем они будут добираться до рабочего места. Такой документ внесет депутат Госдумы Владимир Плякин от партии «Новые люди».

Уточняется, что ввести такую «меру» хотят в рамках акции «Дни без автомобиля».

Введение такого закона поможет должностным лицам лучше понять проблемы общественного транспорта в российских регионах и повысит доверие граждан к представителям власти, приводит текст документа РИА «Новости».

Отмечается, что если чиновники массово начнут ездить на общественном транспорте, то покажут отличный пример гражданам. В итоге россияне также задумаются об отказе от личных машин, что в конечном итоге уменьшит загруженность на дорогах и улучшит экологическую обстановку.

Ранее сообщалось, что 8 сентября в Татарстане пройдут выборы депутатов Госсовета РТ.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.