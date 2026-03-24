Культура 24 марта 2026 09:33

Депутат Госдумы предложил направлять средства иноагентов на ремонт ДК в малых городах

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил обязать иноагентов перечислять часть своих доходов на ремонт и модернизацию домов культуры в малых городах и сельской местности. Соответствующее обращение направлено министру культуры РФ Ольге Любимовой, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Речь идет о введении обязательных отчислений в размере не менее 10% доходов. Эти средства предлагается направлять на обновление материально-технической базы учреждений культуры и проведение ремонта.

«ЛДПР предлагает рассмотреть целесообразность установления обязанности отдельных правообладателей перечислять обязательные взносы в размере не менее 10% от полученных доходов в пользу проектов, направленных на ремонт и реновацию домов культуры в сельской местности и малых городах, обновление их материально-технической базы для проведения культурных мероприятий на современном уровне», – говорится в документе.

Как следует из обращения, в число плательщиков предлагается включить лиц, признанных иноагентами, а также правообладателей, связанных с иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении России. Предполагается, что средства будут списываться со специальных счетов для обеспечения прозрачности их использования.

Слуцкий отметил, что, несмотря на реализацию госпрограммы «Развитие культуры», финансирование капитального ремонта и обновления домов культуры остается недостаточным. По его мнению, многие учреждения, особенно в сельской местности, продолжают работать в устаревших зданиях, что ограничивает развитие творческих коллективов и снижает доступность культурных мероприятий.

Он считает, что предложенная мера позволит направить дополнительные ресурсы на развитие инфраструктуры культуры и повысить доступность учреждений для жителей регионов.

#леонид слуцкий #иноагент #сельский дом культуры
