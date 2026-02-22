Депутат Госдумы предложил дважды в год индексировать зарплаты силовиков

Депутат Госдумы Каплан Панеш предложил установить для сотрудников всех силовых ведомств и правоохранительных органов гарантированное повышение зарплаты два раза в год.

«Мы предлагаем ввести для сотрудников всех силовых ведомств и правоохранительных органов гарантированное повышение заработной платы два раза в год. Оно должно строго соответствовать фактическому уровню инфляции», – сказал парламентарий в беседе с «РИА Новости».

По его словам, действующая система индексации часто не успевает за реальным ростом цен и не компенсирует потери. «Механизм, который мы предлагаем, должен работать как часы: каждые полгода оклады и довольствие пересчитываются, чтобы полностью покрыть инфляцию. Это не просто добавка, а защита денег от обесценивания», – подчеркнул Панеш.

Депутат отметил, что полугодовая индексация станет стимулом для действующих сотрудников оставаться на службе, а для молодых специалистов – сигналом о гарантии сохранения дохода.