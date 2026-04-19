Депутат Госдумы предложил добавить кнопку жалобы на дипфейки в соцсетях

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой обязать российские цифровые платформы и социальные сети внедрить отдельную кнопку для жалоб на дипфейки с ускоренным рассмотрением обращений.

Соответствующее письмо направлено на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева, сообщает «РИА Новости».

«Прошу вас рассмотреть возможность нормативного закрепления инициативы, предусматривающей обязательное внедрение на отечественных крупных цифровых платформах и в социальных сетях отдельной кнопки “Пожаловаться на дипфейк” как самостоятельной категории обращения», – говорится в документе.

Предлагается предусмотреть приоритетную модерацию таких жалоб, а также выстроить механизмы взаимодействия с гражданами, чьи персональные данные могли быть использованы при создании подобного контента.

Как отмечает Чернышов, развитие технологий искусственного интеллекта и генеративных моделей усиливает проблему распространения дипфейков – аудио– и видеоматериалов, имитирующих реальных людей. По его словам, такие технологии применяются не только в развлекательных целях, но и используются для дезинформации, мошенничества и давления на репутацию.

Вице-спикер подчеркнул, что существующие инструменты жалоб на платформах не учитывают специфику дипфейков, из-за чего пользователи не имеют быстрого и понятного способа указать на вводящий в заблуждение контент.

По мнению автора инициативы, внедрение отдельной кнопки позволит повысить уровень цифровой безопасности, сократить распространение фейковой информации и укрепить доверие пользователей к онлайн-среде.