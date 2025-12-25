news_header_top
Общество 25 декабря 2025 13:24

Депутат Госдумы посоветовал переходить на российскую электронную почту

Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин посоветовал жителям России переходить на российские почтовые сервисы. Об этом он написал в своем канале в МАХ.

Заявление прозвучало на фоне новости Google о возможности смены адреса электронной почты.

«Российским пользователям я бы все же рекомендовал менять адрес не внутри контура Gmail, а переезжать на российские почтовые сервисы. В наступающем году это может оказаться важно», – написал Горелкин.

