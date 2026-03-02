Депутат Госдумы посоветовал оформлять детям загранпаспорт старого образца

Родители в России могут оформить ребенку один из двух видов загранпаспорта, однако на практике удобнее выбрать документ старого образца. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев, его слова приводит «ТАСС».

Загранпаспорт старого образца изготавливается быстрее и стоит дешевле. Тарбаев отметил, что такой вариант особенно подходит для детей, поскольку их внешность быстро меняется и оформлять документ сразу на десять лет не всегда целесообразно.

При этом Тарбаев обратил внимание, что российский загранпаспорт без биометрии принимают не во всех странах и туристам следует учитывать это при планировании поездок.

В России можно оформить два типа загранпаспорта: старого образца сроком на пять лет и нового – с биометрией – сроком на десять лет. Госпошлина за документ старого образца составляет 2 тыс. рублей, за биометрический – 6 тыс. рублей. Для детей до 14 лет оформление обойдется в 1 тыс. рублей за пятилетний паспорт и 3 тыс. рублей за десятилетний. Для граждан старше 14 лет размер пошлины составляет 2 тыс. и 6 тыс. рублей соответственно.

С 20 января вступили в силу новые правила выезда из России для детей младше 14 лет. Ранее несовершеннолетние могли посещать Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию по свидетельству о рождении. Теперь для поездки в эти страны требуется заграничный паспорт. В то же время граждане России старше 14 лет по-прежнему могут въезжать туда по внутреннему российскому паспорту.