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Происшествия 4 ноября 2026 11:52

Депутат Госдумы попросила проверить лагерь в РТ после гибели девочки от инфекции

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Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Роза Чемерис после гибели 12-летней девочки от менингококковой инфекции в Бугульме обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить лагерь, где могла заразиться девочка. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу вас провести комплексную проверку соблюдения администрацией учреждения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, охране здоровья граждан и защите прав несовершеннолетних», – сказано в обращении к генеральному прокурору РФ Александру Гуцану.

Ранее Минздрав Татарстана рассказал об особенностях заболевания менингококковой инфекцией в связи с ситуацией, сложившейся вокруг смерти 12-летней девочки, которой стало плохо в бугульминском лагере.

Напомним, 1 ноября девочка обратилась в медпункт лагеря, на следующий день ее госпитализировали. 2 ноября в 17:15 врачи констатировали смерть юной пациентки. Предварительный диагноз – молниеносная форма менингококковой инфекции, синдром Уотерхауса-Фридериксена, менингококцемия. По факту смерти девочки следком завел уголовное дело.

Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров держит ситуацию на личном контроле. На базе Бугульминской ЦРБ открыта горячая линия по вопросам вакцинации детей от менингококковой инфекции.

Под наблюдением в стационаре находятся 8 человек – шестеро детей и двое взрослых. Их состояние стабильное.

#Госдума России #Генпрокуратура РФ #Бугульма
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