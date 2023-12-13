Депутат Госдумы подготовил к отправке в зону СВО автобаню для бойцов из Татарстана

Депутат Государственной Думы ФС РФ Марат Нуриев

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Марата Нуриева

Депутат Государственной Думы РФ Марат Нуриев подготовил для отправки в зону спецоперации автобаню. Она изготовлена на базе транспортно-бытового грузового автомобиля «ЗиЛ» и ранее использовалась сотрудниками производственной базы АО «Жилсервис». Они поддержали инициативу депутата и переоборудовали автобаню для нужд бойцов, проходящих службу в зоне СВО.

«На гражданке можно обойтись без автобани. Поэтому мы решили довести эту машину до лучшего состояния и отправить ее нашим бойцам, землякам, которые сегодня служат в зоне СВО, чтобы они могли пользоваться. Мы считаем, что для них это важнее», — рассказал Марат Нуриев.

Работники «Жилсервиса» увеличили высоту фургона, чтобы военнослужащие могли спокойно передвигаться по нему в полный рост. Внутри автомобиля обустроены парная, печь, комната для отдыха.

Автобаня вмещает до десяти человек. «Они могут попариться, помыться, отдохнуть. Есть специальный отсек для дров, для веников, для банных принадлежностей. Оборудованы полки для тапочек и полотенец. Сделан даже откидной столик, чтобы при желании за ним можно было бы попить чай, перекусить», — пояснил Нуриев.

Сзади грузовика есть отдельная дверь с откидной лестницей, которые можно использовать как дополнительный выход. «Автобаня уже испробована — в ней хороший пар, жар, она очень удобна, надеюсь, бойцы-земляки будут ею довольны», — резюмировал Марат Нуриев.

Банный походный комплекс уже скоро уедет в воинскую часть, в которой служат мобилизованные татарстанцы.

Депутат заметил, что находится на постоянной связи с заместителями командира полка, в котором служат бойцы из Татарстана, и всегда поддерживает их. Это и отправка грузов в воинские части и в подшефные города Татарстану Лисичанск и Рубежное, и оказание необходимой помощи семьям мобилизованных. Так, недавно по инициативе парламентария был проведен ремонт в квартирах семей двух бойцов. Одна из них — это семья гвардии сержанта Хушбахта Панжиева, удостоенного государственной награды за проявленные мужество и героизм.