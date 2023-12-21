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Депутат Госдумы подарит 243 татарстанским многодетным семьям продуктовые наборы
В канун Нового года 243 многодетные семьи из Балтасинского, Елабужского, Кукморского, Лаишевского, Мамадышского, Рыбно-Слободского, Сабинского районов Татарстана, а также Вахитовского и Приволжского районов Казани получат наборы к праздничному столу. Всего в этих семьях воспитываются 1 379 детей. Инициаторами акции стал депутат Государственной Думы России от Татарстана Илья Вольфсон и благотворительный фонд «В твою пользу». Подобную акцию парламентарий проводит уже третий год подряд.
«Год от года многодетных семей в нашей республике становится всё больше – мы начинали нашу акцию с 176 семей, где пять и более детей, в этом году едем уже к 243. Такая динамика может только радовать. Посмотрим, насколько увеличится эта цифра в следующем году, а он объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи. Время пока непростое, но мы стараемся по мере возможностей поддерживать нуждающихся и особенно детей. Каждая из этих семей до Нового года получит продуктовый набор к праздничному столу. Всего мы приготовили для них больше пяти тонн продуктов», – рассказал Илья Вольфсон.
Первой праздничный набор получила Татьяна Горбатова из Приволжского района Казани, которая одна воспитывает пятерых детей. Старшему Раулю 13 лет, он учится в седьмом классе лицея №186, а самый младший 2-летний Роман недавно пошел в детский сад.
В прошлом году продуктовые наборы от Ильи Вольфсона и благотворительного фонда «В твою пользу» получили 203 многодетных семьи Приволжского округа.
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