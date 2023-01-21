Депутат Госдумы подарил коляску новорожденному сыну участника спецоперации из Нижнекамска

В семье мобилизованного из Нижнекамска Игоря и его супруги Ландыш родился долгожданный сын Артур. О радостном событии в своем телеграм-канале рассказал депутат Годумы РФ Айдар Метшин.

«Повзрослев, сын узнает о мужестве отца, который стоит на страже Родины, и будет гордиться им! Как гордятся сейчас им все нижнекамцы. Пусть Артур растёт здоровым и счастливым сыном своих родителей», — написал в своем телеграм-канале экс-глава Нижнекамского района РТ.

Метшин также сообщил, что самочувствие мамы и малыша хорошее. В качестве подарка новому жителю Нижнекамска при выписке подготовили первое для него транспортное средство — коляску-трансформер.

Новоиспеченным родителям парламентарий пожелал хорошего самочувствия и добрых вестей, а участнику спецоперации — благополучного возвращения домой.

«Будем все вместе заботиться о маме и ребенке, пока глава семейства выполняет свой долг», — заверил Айдар Метшин.