Общество 11 апреля 2026 22:47

Депутат Госдумы Панеш предложил сделать молочную кухню федеральной программой

Молочную кухню необходимо сделать из региональной программы федеральной. Такое мнение высказал заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Госдумы Каплан Панеш, сообщает издание News.ru.

«Расширить категории получателей: дети-инвалиды до 18 лет, многодетные до семи лет, семьи участников СВО по всей стране. Увеличить ассортимент: безлактозные и гипоаллергенные смеси, больше пюре», – поделился планами парламентарий.

Помимо введения новых категорий получателей и расширения ассортимента, Панеш предложил внедрить единый цифровой сервис для оформления по всей стране и предусмотреть денежную компенсацию для отдаленных территорий.

По оценке депутата, в России молочная кухня является одной из самых востребованных мер поддержки семей с детьми. Сейчас право на бесплатное детское питание имеют беременные женщины с 12 недель, кормящие матери до шести месяцев ребенка, дети до трех лет, дети-инвалиды до 15–18 лет (в ряде регионов), дети из многодетных семей и дети, страдающие хроническими заболеваниями.

Активисты «Молодой Гвардии» приготовили пасхальные куличи для военнослужащих

11 апреля 2026
От агрономов до бульдозеристов: в Татарстане проходит этап конкурса «Лучший по профессии»

От агрономов до бульдозеристов: в Татарстане проходит этап конкурса «Лучший по профессии»

11 апреля 2026
