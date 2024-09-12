Депутат Госдумы отреагировал на попытку ВСУ захватить буровую вышку в Черном море

Фашиствующие пираты. Именно так назвал ВСУ депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя попытку украинской армии захватить российскую буровую установку «Крым-2» в Черном море.

Он отметил, что эти «разбойники» вооружены современным оружием НАТО, американскими быстроходными военными катерами Willard Sea Force с трезубцем на борту.

«Как настоящие фашисты, они предприняли попытку напасть на буровую установку в зоне исключительных экономических интересов России», — цитирует спикера РИА «Новости».

Однако, продолжает депутат, ВСУ получили достойный отпор от ВС РФ. В итоге украинцы бросили всех своих раненых и тонущих сослуживцев и убежали в панике.

Напомним, ранее Минобороны сообщило, что ВС России сорвали попытку украинцев захватить самоподъемную буровую установку «Крым-2» в Черном море. В результате сражения потопили 8 морских катеров и уничтожили около 80 боевиков вооруженных сил Украины. Еще 6 катеров ретировались, при том, что в воде остались их раненые сослуживцы.