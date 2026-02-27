Депутат Госдумы от Татарстана: выступление Путина задало вектор развития биоэкономики
Председатель комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин прокомментировал выступление президента Владимира Путина на Форуме будущих технологий. По мнению парламентария, заявленный главой государства акцент на биоэкономике и биотехнологиях говорит о стратегическом развитии страны в современных реалиях, сообщается на официальном сайте партии «Единая Россия».
Топилин подчеркнул, что решение глобальных проблем — изменения климата и дефицита продовольствия — напрямую связано с научными достижениями в этой сфере. Переход от импортозамещения к созданию собственных передовых биотехнологий он назвал вопросом национальной безопасности и конкурентоспособности.
Депутат отметил, что инвестиции в биоэкономику, особенно внебюджетные, должны стать драйвером развития агропромышленного комплекса, медицины и производства новых материалов. При этом он обратил внимание на необходимость решения кадровых вопросов в диалоге с вузами и работодателями.
По словам Топилина, для Татарстана, зарекомендовавшего себя как один из инновационных лидеров, развитие биоэкономики открывает новые перспективы. В республике есть научная база, образовательные учреждения и промышленные предприятия, готовые к внедрению современных технологий.
Он напомнил, что в прошлом году правительство РТ утвердило стратегию развития биотехнологий до 2035 года. Документ ориентирован на создание научно-практического задела для нового технологического уклада и предусматривает широкомасштабное внедрение биотехнологий в медицине, сельском и лесном хозяйстве, нефтедобыче, нефтепереработке, энергетике и экологии.
В результате реализации стратегии планируется снизить долю импорта в потреблении критической биотехнологической продукции с 76% в 2023 году до 51%, а также увеличить объем ее производства с 11 тысяч тонн до 19 тысяч тонн. Предприятия республики и вузы уже ведут разработки по этим направлениям, заключил депутат.