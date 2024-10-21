Депутат Госдумы выступил против идеи Курултая Башкортостана ввести налог на бездетность

Айрат Фаррахов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Налог на бездетность в России не нужен. Такое мнение «Татар-информу» выразил член комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от Татарстана Айрат Фаррахов.

Ранее председатель Курултая Башкортостана Константин Толкачев предложил изучить вопрос о введении налога на бездетность. По мнению парламентария, данная мера может подтолкнуть граждан на более активное деторождение.

«Нам такой налог не нужен, никакого влияния на демографию он не окажет, и на самом деле он не отвечает принципам налогообложения. Мне кажется, что нужно обсуждать вещи, которые более актуальны и помогут развитию нашей страны, развитию нашей экономики», – сказал Фаррахов.

По его мнению, улучшать демографическую ситуацию в стране необходимо несколько иными методами.

«Реальная поддержка семей с детьми, поддержка многодетных семей – только эти меры смогут реально оказать содействие», – заключил депутат.