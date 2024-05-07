Депутат Госдумы от Татарстана высказал мнение о ЕГЭ и уроках труда

Система ЕГЭ требует более пристального внимания с тем, чтобы дети учились, а не тратили всё свое время на подготовку к экзаменам. Таким мнением в интервью «Татар-информу» поделился депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов.

«Более пристального внимания требует система ЕГЭ, чтобы ребята могли поступить в любое учебное заведение и чтобы они все-таки учились, а не занимались только подготовкой к единым госэкзаменам», – сказал он.

Депутат также выразил мнение, что детей необходимо приучать к труду. «Федеральным законом мы вернули в учебную программу такой предмет, как труд, который в свое время был изъят не без давления родителей. Понятно, что идет цифровизация и роботизация производства, но не менее важен и ручной труд, дети – будущие взрослые – должны что-то уметь делать руками», – подчеркнул он.

Гильмутдинов сообщил, что дальнейшее совершенствование систем среднего, специального и высшего образования будет продолжаться. Есть поручение правительству РФ отработать по каждому направлению – каких специалистов подготовить и в каком количестве, сколько для этого нужно бюджетных мест, пояснил он.

«В ближайшее время мы уже с новым правительством планируем провести парламентские слушания, посвященные подготовке, обеспечению кадрами. От их недостатка в основном страдает производство. На какое предприятие не придешь, самым проблемным вопросом называется нехватка рабочих рук, специалистов», – резюмировал он.

В интервью Гильмутдинов также рассказал о нехватке врачей и учителей, механизмах, которые должны привлечь специалистов в больницы и школы, трудовой миграции и мигрантах и сохранении языков.