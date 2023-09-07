Депутат Госдумы от Татарстана вручил первоклассникам в Лисичанске школьные принадлежности

Второй рабочий день в ЛНР депутат Государственной Думы от РТ Ильдар Гильмутдинов провел в Лисичанске. Свой визит народный избранник начал с посещения одной из местных школ, где поговорил с педагогами и встретился с первоклассниками, которым вручил школьные принадлежности.

Он также встретился с активом города и обсудил с ними перспективы развития Лисичанска благодаря реализации федеральных программ. Он отметил значение правильного подхода и формирования заявок на участие территории в нацпроектах.

Фото: © «Татар-информ»

«В следующем году большие средства будут направлены в новые регионы, включая и Лисичанск. Но для реализации федеральных проектов, необходима активность и твердая позиция со стороны местных органов власти. Подход системный необходим во всем», – отметил депутат Госдумы.

В Лисичанске Гильмутдинов встретился с земляками – волонтерами из Челнов, обеспечивающими горячими обедами 5 тысяч горожан ежедневно. Он также поситил один из гуманитарных центров.

Фото: © «Татар-информ»

Лисичане поблагодарили за помощь представителя РТ, которую оказывает республика в обеспечении горожан продуктами питания, стройматериалами и товарами первой необходимости.