Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Депутат Госдумы от Татарстана рассказала о новых правилах расчета соцпомощи семьям
С 2024 года при расчете нуждаемости граждан в социальной помощи будет учитываться лишь доход семейной пары и ее несовершеннолетних детей (или студентов-очников до 23 лет). Об этом в своем телеграм-канале сообщила депутат Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова.
Она отметила, что подобные правила в России уже используются при начислении единого пособия детям и беременным женщинам.
«Сегодня мы приняли предложенный Правительством РФ закон, согласно которому изменяются правила расчета нуждаемости граждан в социальной помощи. Теперь их будут считать исходя из доходов семьи, а не домохозяйства», – написала депутат.
Ларионова также отметила, что данный закон упростит заключение договоров о социальном контракте.
«Для его заключения сейчас надо подавать заявление через МФЦ. После вступления в силу новых норм подать заявку можно будет онлайн через портал госуслуг», – пояснила депутат.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»