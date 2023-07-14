Депутат Госдумы от Татарстана рассказала о новых правилах расчета соцпомощи семьям

Татьяна Ларионова Фото: © «Татар-информ»

С 2024 года при расчете нуждаемости граждан в социальной помощи будет учитываться лишь доход семейной пары и ее несовершеннолетних детей (или студентов-очников до 23 лет). Об этом в своем телеграм-канале сообщила депутат Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова.

Она отметила, что подобные правила в России уже используются при начислении единого пособия детям и беременным женщинам.

«Сегодня мы приняли предложенный Правительством РФ закон, согласно которому изменяются правила расчета нуждаемости граждан в социальной помощи. Теперь их будут считать исходя из доходов семьи, а не домохозяйства», – написала депутат.

Ларионова также отметила, что данный закон упростит заключение договоров о социальном контракте.

«Для его заключения сейчас надо подавать заявление через МФЦ. После вступления в силу новых норм подать заявку можно будет онлайн через портал госуслуг», – пояснила депутат.