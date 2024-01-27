Депутат Госдумы от Татарстана рассказал, кто будет платить за капремонт сетей ЖКХ

В России должна быть сформирована долевая программа капремонта сетей ЖКХ. Этот вопрос депутаты Госдумы, в том числе от Татарстана, уже прорабатывают с профильными министерствами и ведомствами. Об этом рассказал депутат Госдумы от РТ Айдар Метшин.

По его словам, образцом для нового проекта станет программа капремонта домов, которая уже 15 лет реализуется в Татарстане. Таким образом, в бюджете в течение 5 или 10 лет в бюджете будет формироваться фонд, который затем направят на ремонт и модернизацию сетей.

«Но платежи жителей, конечно, не могут быть существенно больше тех, что оплачивают сейчас», — подчеркнул депутат в интервью «Татарстан-24».

Метшин отметил, что финансирование на реализацию программы ляжет на бюджет, а не частных инвесторов.

«Раис республики Рустам Минниханов на коллегии Минстроя и жилищно-коммунальной сферы говорил о том, что вопрос должен быть разобран комплексно, потому что в нем зашито не только физическое состояние сетей, их износ, но и правильное эффективное использование и поддержание через инвестиционные программы котельных, которые в какой-то период времени взяли на баланс или в собственность наши частные инвесторы», — заключил он.

Напомним, что программа капремонта многоквартирных домов реализуется в Татарстане с 2010 года. С 1 января 2024-го минимальный взнос в фонд кампремонта МКД в республике был увеличен до 7,7 рубля за один квадратный метр.