Депутат Госдумы от Татарстана помог обеспечить школу в Лисичанске радиаторами отопления

Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон помог полностью укомплектовать радиаторами отопления школу №18 в Лисичанске. Корпус учебного заведения восстанавливают после обстрелов ВСУ. 95 новых батарей при участии татарстанского парламентария вошли в состав груза гуманитарной помощи, который партия «Единая Россия» отправила из Казани в ЛНР.

«Несмотря ни на что Лисичанск продолжает оживать, множество людей каждый день трудятся, чтобы вернуть город к обычной жизни. Жилье, инфраструктура, сети – все приходится восстанавливать буквально по крупицам. Это без преувеличений можно назвать настоящим подвигом. Конечно, мы внимательно следим за успехами и потребностями города и стараемся поддерживать по мере возможности. Особенно, если дело касается детей и их образования. Спасибо всем неравнодушным, кто присоединился и помог собрать этот груз», – поделился спикер.

Это не первая инициатива Вольфсона в поддержку бойцов СВО, мобилизованных и их семей. Ранее депутат неоднократно отправлял бойцам технику для шифрованной радиосвязи, несколько комплектов высокоточных прицелов и специализированной оптики и 10 тонн кровельного материала для реконструкции домов Лисичанска. В преддверии Нового года он в рамках всероссийского проекта «Елка желаний» подарил девочке из Лисичанска мастер-класс у пятикратных чемпионов мира по акробатическому рок-н-роллу, а в новогодние каникулы вручил ветерану боевых действий Ахату Галимову, который сейчас добровольцем проходит службу в батальоне «Барс-4», комплект современной бронезащиты. Также по его инициативе казанская группа компаний «СМУ-88» отправила в зону СВО машину с гуманитарной помощью для татарстанских бойцов медвзвода третьего батальона 137-й мотострелковой бригады «Урал».