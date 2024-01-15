Депутат Госдумы от Татарстана передал казанскому добровольцу СВО комплект бронезащиты

Фото: пресс- служба Ильи Вольфсона

Депутат Государственной Думы России VIII созыва Илья Вольфсон встретился с добровольцем из Казани, участвующим в спецоперации, и передал ему современный комплект бронезащиты. Боец находится в городе на лечении.

«По Ахату Галимовичу сразу видно, что он матерый военный, успел много повидать на своем веку. Так и есть, всю жизнь посвятил армии — прошел Чечню, побывал в Сирии. Последние несколько лет работал в военкомате Приволжского района Казани, но с началом СВО в числе первых отправился добровольцем на передовую», — рассказал парламентарий.

Он отметил, что военнослужащий участвовал в освобождении Лисичанска, который затем стал подшефным городом Татарстана.

«Рассказал, что в их отряде в основном возрастные люди — есть 71-летний мужчина, который даст фору многим молодым. Перед праздниками Ахат Галимович был вынужден вернуться в Казань на лечение — ночной тайфун буквально смыл их позиции. Затопило укрепления и окопы, многие пострадали, а большую часть вещей просто смыло в море. Поэтому Азат Галимович не просто проходил реабилитацию, а собирал груз гуманитарной помощи для однополчан», — поделился депутат.

Подаренный Вольфсоном бронежилет является одной из новейших отечественных разработок — он легче и безопаснее предшественников.

Специальная военная операция проводится по решению Президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.