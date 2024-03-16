Депутат Госдумы от Татарстана Максим Топилин проголосовал на выборах Президента РФ

Председатель Комитета Госдумы РФ по экономической политике, депутат фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента страны от Татарстана Максим Топилин отдал свой голос на выборах Президента РФ в Москве, по месту прописки. На избирательный участок он пришел вместе с супругой.

«Мы с женой решили проголосовать сегодня в субботу утром, пришли на наш избирательный участок 157 в Доме ученых в Москве. Убедился лично: голосуют и молодежь, и старшее поколение. Все места, где работники участка выдают бюллетень для голосования – заняты», – рассказал он.

Топилин выразил уверенность, что все россияне, которые переживают за будущее своих семей, детей, страны, придут на свои избирательные участки, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

«Выборы Президента – важнейшее событие в жизни России. В эти дни мы все определяем свое будущее, даем оценку сделанного. Уверен – за последние два десятилетия страна изменилась коренным образом – достаточно посмотреть на наши города и поселки. Знаю точно, все, кто уверен в России, связывает с нашей Родиной свою судьбу и судьбу своих детей – обязательно придут на избирательные участки и сделают свой выбор!» – резюмировал депутат.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 миллиона татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.