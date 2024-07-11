Депутат Госдумы от РТ: Власти рассмотрят поправки к Градостроительному кодексу

В Госдуму внесен проект закона, который вносит поправки в Градостроительный кодекс России. Согласно документу, предложено упростить порядок внесения изменений в генеральные планы и правила землепользований и застройки для случаев комплексного развития территории (КРТ) по инициативе правообладателей. Об этом написал один из его авторов и депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон в своем телеграм-канале.

Он отметил, что законопроект должен помочь сократить отставание по темпам строительства социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур. То есть больше никто не сможет построить жилых кварталов «под соусом КРТ», переложив «головную боль» насчет дорог, детсадов на других, «мол, вы дальше как-нибудь сами».

Также он добавил, что, выбирая между Генпланом и КРТ, первично, согласно текущим законам, Генплан.

«Чтобы приступить к комплексному развитию территории, сначала надо внести поправки в генплан, положить на соответствующие элементарные статусы и привести к соответствию ПЗЗ. Мы считаем, что можно и нужно эти процессы запараллелить. Так мы дадим людям возможность работать, а не ждать, пока раскрутится бюрократический аппарат. Таким образом, собственник не забывает время, закрывает договор КРТ и разрабатывает проект планирования территории, пока власти вносят необходимые коррективы», — пояснил парламентарий.

В случае поддержки изменения вступят в силу уже в 2025 году.