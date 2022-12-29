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Общество
29 декабря 2022  17:46

Депутат Госдумы от РТ Топилин вручил новогодние подарки семьям мобилизованных

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Председатель Комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин встретился с семьями жителей Казани, Зеленодольска и Апастовского района, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Он посетил каждую семью, поздравил с наступающим Новым годом и вручил подарки, сообщается на сайте «Единой России». 

«Сейчас для ребят, находящийся на СВО, их семья, их тыл — это особая поддержка. Являясь настоящими мужчинами, они всегда заботились о близких, и пока защитники исполняют свой долг, задача Родины — беречь их семьи», — отметил Топилин. 

Ранее парламентарий смог решить более 15 обращений граждан и помог восстановить права мобилизованных. Он подчеркнул, что ситуации невозможны было бы решить без оперативной обратной связи и понимания со стороны Министерства обороны РФ и Военного комиссариата РТ. 

Также Топилин посетил Зеленодольский район с рабочим визитом и поздравил с Новым годом двух ветеранов Великой Отечественной войны — 96-летнего Николая Левагина и 97-летнего Генриха Гаврилова. 

Депутат пояснил, что с Николаем Васильевичем они видятся уже третий раз, а с Генрихом Даниловичем он познакомился впервые. Ветеран показал гостю письма с фронта, которые он бережно хранит.

Каждому ветерану Топилин вручил подарки от себя и от партии «Единая Россия». Он также приобрел подарки для девяти ветеранов Буинского района, которые передадут адресатам до Нового года.

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