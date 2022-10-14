Депутат Госдумы от РТ помог двум татарстанцам избежать мобилизации по здоровью

Депутат Госдумы Максим Топилин сообщил, что провел прием граждан, на котором к нему с различными вопросами обратились люди со всего Татарстана. Часть вопросов удалось решить в кратчайшие сроки благодаря тому, что на приеме были представители пенсионного фонда, военкомата, минсоцзащиты.

Целый ряд вопросов от татарстанцев прозвучал по поводу мобилизации и поддержки семьям мобилизованных. Двое из обратившихся были призваны на мобилизацию, хотя имели ряд серьезных заболеваний.

Топилин попросил провести повторную военно-врачебную комиссию, по результатам которой состояние здоровья мужчин определи как категории «Г» и «Д». Таким образом, сейчас их не мобилизуют.

Среди прочих вопросов были затронуты темы корректности начисления пенсионных выплат, защите трудовых прав, деятельности банков и защиты вкладов. По всем вопросам были направлены запросы в соответствующие организации.