Депутат Госдумы от РТ отправила очередной гуманитарный груз в социальные учреждения ЛНР

Фото: Информационного центра татарстанского регионального отделения партии " Единая Россия"

Депутат Государственной Думы РФ от Татарстана Альфия Когогина обеспечила доставку очередной партии гуманитарного груза в Ростов-на-Дону для дальнейшей передачи жителям Луганской народной республики.

«В этот раз это бутилированная вода, которая очень нужна в домах престарелых, детских садах и приютах на новых территориях, граничащих с линией соприкосновения. В ближайшие дни груз будет доставлен по назначению при поддержке Ростовского отделения Народного фронта», — прокомментировала Альфия Когогина.

Парламентарий неоднократно участвовала в организации и доставке гуманитарной помощи в новые регионы, а также выступила куратором сбора средств, который проходил на сайте Народного фронта «Всё для Победы!», и передала в ЛНР необходимую для сохранения жизней технику и оборудование.

Кроме того, по инициативе депутата для 500 детей и 50 сопровождающих их педагогов из Лисичанска были организованы отдых и оздоровление в летних лагерях Набережных Челнов.