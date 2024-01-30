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Депутат Госдумы от РТ отправила очередной гуманитарный груз в социальные учреждения ЛНР
Депутат Государственной Думы РФ от Татарстана Альфия Когогина обеспечила доставку очередной партии гуманитарного груза в Ростов-на-Дону для дальнейшей передачи жителям Луганской народной республики.
«В этот раз это бутилированная вода, которая очень нужна в домах престарелых, детских садах и приютах на новых территориях, граничащих с линией соприкосновения. В ближайшие дни груз будет доставлен по назначению при поддержке Ростовского отделения Народного фронта», — прокомментировала Альфия Когогина.
Парламентарий неоднократно участвовала в организации и доставке гуманитарной помощи в новые регионы, а также выступила куратором сбора средств, который проходил на сайте Народного фронта «Всё для Победы!», и передала в ЛНР необходимую для сохранения жизней технику и оборудование.
Кроме того, по инициативе депутата для 500 детей и 50 сопровождающих их педагогов из Лисичанска были организованы отдых и оздоровление в летних лагерях Набережных Челнов.
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