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Политика
25 декабря 2022  22:05

Депутат Госдумы от Крыма назвал намерения Киева вернуть полуостров «полной ахинеей»

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Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал намерения киевского режима вернуть Крым полной ахинеей и предложил вместо этого подготовить план по включению Киева в состав России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Киевские горе-политики продолжают соревноваться между собой в попытках запугивать и шантажировать Крым своими военными планами. Но вся эта полная ахинея не имеет ничего общего с реальностью, — заявил Шеремет. — Им стоило бы уже начать готовить план по включению Киева в состав Российской Федерации. Готов помочь с его составлением».

В интервью для The Guardian глава офиса украинского президента Андрей Ермак рассказал о том, что страна хочет одержать победу в конфликте с Россией и вернуть Крым в следующем году. 

Шеремет отметил, что даже самые малые попытки посягнуть на полуостров обернутся для Киева катастрофой, которой они еще не видывали.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России.

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