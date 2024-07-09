Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Депутат Госдумы организовал семейный праздник для жителей Нижнекамска
В День семьи, любви и верности депутат Государственной Думы Айдар Метшин организовал семейный праздник для жителей Гагаринского избирательного округа Нижнекамска. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.
В мероприятии приняли участие юбиляры семейной жизни – родители погибших участников спецоперации. Это Петр и Галина Литвиновы, прожившие вместе 50 лет, Александр и Нина Тедиковы — 35 лет. Еще три пары отметили в этом году 45-летие совместной жизни: Рашит и Лилия Рамазановы, Николай и Галина Хрисановы, Рафаэль и Гульсина Ахмадеевы.
Также во время семейного праздника прошло награждение победителей творческого конкурса «Моя ромашка» и спортивного турнира по волейболу среди участников СВО и боевого братства.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»