Депутат Госдумы организовал семейный праздник для жителей Нижнекамска

В День семьи, любви и верности депутат Государственной Думы Айдар Метшин организовал семейный праздник для жителей Гагаринского избирательного округа Нижнекамска. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

В мероприятии приняли участие юбиляры семейной жизни – родители погибших участников спецоперации. Это Петр и Галина Литвиновы, прожившие вместе 50 лет, Александр и Нина Тедиковы — 35 лет. Еще три пары отметили в этом году 45-летие совместной жизни: Рашит и Лилия Рамазановы, Николай и Галина Хрисановы, Рафаэль и Гульсина Ахмадеевы.

Также во время семейного праздника прошло награждение победителей творческого конкурса «Моя ромашка» и спортивного турнира по волейболу среди участников СВО и боевого братства.

Напомним, что указом Президента Владимира Путина 2024-й объявлен Годом семьи в России.