Депутат Госдумы организовал новогодний праздник для детей мобилизованных нижнекамцев

Депутат Госдумы РФ Айдар Метшин организовал новогодний праздник для детей мобилизованных нижнекамцев. Благотворительная акция прошла накануне вечером в семейном кафе. На елку были приглашены 60 ребят. В двухчасовой программе они участвовали в мастер-классе, в подвижных играх с героями популярных детских мультфильмов, пели, танцевали.

В отдельной зоне аниматоры наносили ребятам аквагрим. Завершился праздник дружным хороводом и поздравлениями от Деда Мороза и Снегурочки.

«Их отцы сейчас на передовой, они на защите нашей Родины, очень хочется верить, что у нас получилось окружить их теплом, заботой, подарить детишкам праздничное настроение», — сообщил Метшин.

Специальную военную операцию Россия проводит на Украине с 24 февраля — в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин. С 21 сентября по 28 октября в стране проводилась частичная мобилизация, в ходе нее на службу были призваны 313 тыс. человек (с учетом добровольцев).